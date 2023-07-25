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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Все еще сохраняется затор на Волгоградском проспекте, который растянулся на три километра от Зеленодольской до Люблинской улицы.

Затруднено движение и на Рязанском проспекте. Водители испытывают трудности, двигаясь в сторону центра от улицы Паперника до ТТК. Проблемный участок дошел до пяти километров в длину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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