"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Все еще сохраняется затор на Волгоградском проспекте, который растянулся на три километра от Зеленодольской до Люблинской улицы.

Затруднено движение и на Рязанском проспекте. Водители испытывают трудности, двигаясь в сторону центра от улицы Паперника до ТТК. Проблемный участок дошел до пяти километров в длину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.