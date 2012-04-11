"Москва рулит": "Заряженный" бюджетный автомобиль

Характерный рев и бешеная скорость спортивных машин - предмет зависти многих городских автолюбителей. "Заряженный" автомобиль можно найти не только на треке, но и в реальной жизни, причем за вполне приемлемую цену.

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова провела тест-драйв двух бюджетных тюнингованных авто: Renault Clio RS и Seat Leon FR.