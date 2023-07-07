"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Движение на Валовой улице затруднено сразу в двух направлениях. Выделяется проблемный участок Садового кольца – от Ленинского проспекта до Новокузнецкой улицы и обратно.

Испытывает трудности с движением Новый Арбат. На участке от Смоленской набережной до Гоголевского бульвара проехать получится со средней скоростью 15 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.