Центр Москвы перекроют 8 июля

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"Утро": движение затруднено на 77-м километре МКАД

"Утро": движение затруднено на 77-м километре МКАД

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Столичный трафик оценили в 3 балла утром в пятницу, 7 июля. Водители потеряют в заторе на 77-м километре МКАД около 30 минут. Он берет свое начало у Новодачного шоссе, а заканчивается только перед Ленинградским шоссе.

Также в заторе, но уже на Ленинградском проспекте автомобилисты окажутся сразу после ТТК. В таком плотном темпе они будут двигаться 2 километра, до Васильевской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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