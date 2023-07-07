"Утро": движение затруднено на 77-м километре МКАД

Столичный трафик оценили в 3 балла утром в пятницу, 7 июля. Водители потеряют в заторе на 77-м километре МКАД около 30 минут. Он берет свое начало у Новодачного шоссе, а заканчивается только перед Ленинградским шоссе.

Также в заторе, но уже на Ленинградском проспекте автомобилисты окажутся сразу после ТТК. В таком плотном темпе они будут двигаться 2 километра, до Васильевской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.