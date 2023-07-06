Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Город

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Собянин рассказал, как "рублевая" программа помогает сохранять исторический облик Москвы

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Варшавском шоссе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Мой район. Навигатор": активное благоустройство Цветного бульвара продолжается в столице

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Сложная ситуация сложилась на проспекте Вернадского. Из-за пожара на заправке на Новолужнецком проезде сильно тормозит участок между Университетским проспектом и Лужнецкой эстакадой.

Сохраняется затор на Волоколамском шоссе. Начинается он у Тушинской площади, а заканчивается только через 2,5 километра, перед улицей Академика Курчатова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоАртем МущенкоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика