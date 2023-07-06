"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Сложная ситуация сложилась на проспекте Вернадского. Из-за пожара на заправке на Новолужнецком проезде сильно тормозит участок между Университетским проспектом и Лужнецкой эстакадой.

Сохраняется затор на Волоколамском шоссе. Начинается он у Тушинской площади, а заканчивается только через 2,5 километра, перед улицей Академика Курчатова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.