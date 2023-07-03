"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Локальные затруднения сохраняются на проспекте Вернадского. Сложности есть на пути от улицы Крупской до Ломоносовского проспекта.

Непросто проехать на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади. От 1-го Коптельского переулка до улицы Гиляровского разогнаться получится до 15 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.