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"Утро": движение затруднено на 14-м километре МКАД

"Утро": движение затруднено на 14-м километре МКАД

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Столичный трафик оценили в 4 балла утром в понедельник, 3 июля. Движение затруднено на 14-м километре МКАД. Сложный участок – на пути от Волгоградского проспекта до улицы Верхние поля. Длина затора оценивается в 2,5 километра.

Водителям придется замедлиться на внешней стороне ТТК, а именно в районе Нижегородской эстакады. В сложный участок – от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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