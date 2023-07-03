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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

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Столичный трафик оценили в 3 балла утром в понедельник, 3 июля. В заторе длиной почти 2,5 километра водители рискуют оказаться на Каширском шоссе, направляясь в сторону центра. Затруднения начинаются у Борисовского проезда, а заканчиваются после Сабуровской улицы.

На Рязанском проспекте длина затора достигла 4-километровой отметки. Начинается он от Луховицкой улицы заканчивается только у ТТК. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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