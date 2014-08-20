"Утро": В Москве 20 августа дождей не ожидается

Телеканал "Москва 24" продолжает следить за погодой в столице. Корреспондент Екатерина Маключенко находится в районе Шипиловского проезда. Она рассказала о том, что 20 августа Москве дождей ожидать не стоит. Подробности смотрите в видеосюжете.