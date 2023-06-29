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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 баллов. Затруднения на Садовом кольце добрались до Садовой Триумфальной улицы. По обеим сторонам наблюдаются заторы. Один из самых проблемных участков – от Тверской улицы до Цветного бульвара и обратно.

Один из самых загруженных участков ТТК – Киевский путепровод. В двух направлениях затруднено движение на протяжении четырех километров между Звенигородским шоссе и Бережковской набережной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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