"Утро": затор образовался на Кремлевской набережной

Движение на столичных дорогах утром 28 июня оценили в 4 балла. Серьезно затруднено движение на Кремлевской набережной. Водители окажутся в заторе у Большого Устьинского моста, а выберутся из него только через два километра за Большим Каменным мостом.

Сложно проехать и по Киевскому путепроводу. Двухсторонний затор образовался на отрезке от набережной Тараса Шевченко до Новодевичьей набережной. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.