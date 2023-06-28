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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 баллов. Серьезно затруднено движение на Кремлевской набережной. Водители окажутся в заторе у Большого Устьинского моста, а выберутся из него только через два километра за Большим Каменным мостом.

Сложно проехать и по Киевскому путепроводу. Двухсторонний затор образовался на отрезке от набережной Тараса Шевченко до Новодевичьей набережной. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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