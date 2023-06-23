"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Затор протяженностью четыре километра образовался как на самом Ленинградском проспекте, так и на дублере. Начинается он от улицы Маршала Шапошникова, а заканчивается только перед Садовым кольцом.

Путь по Дмитровскому шоссе от улицы Немчинова до улицы Всеволода Вишневского осложняют дорожные работы. Из-за них первая полоса перекрыта, а скорость ограничена до 40 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.