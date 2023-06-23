Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Город

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на 77-м километре МКАД

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Мой район. Обратная связь": типовую многоэтажку на Снайперской улице отремонтируют

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отремонтируют дом в стиле неоклассицизма

"Мой район. Обратная связь": в Москве началось благоустройство возле станции МЦД-4 Минская

"Мой район. Обратная связь": Павелецкую набережную обновили в столице

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Затор протяженностью четыре километра образовался как на самом Ленинградском проспекте, так и на дублере. Начинается он от улицы Маршала Шапошникова, а заканчивается только перед Садовым кольцом.

Путь по Дмитровскому шоссе от улицы Немчинова до улицы Всеволода Вишневского осложняют дорожные работы. Из-за них первая полоса перекрыта, а скорость ограничена до 40 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаАртем Мущенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика