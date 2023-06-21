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"Утро": затор образовался на Новолужнецком проезде

"Утро": затор образовался на Новолужнецком проезде

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ЦОДД оценил движение на столичных дорогах в 4 балла. Плотно поток машин движется по внутренней стороне ТТК, а именно на Новолужнецком проезде. Затор растянулся на 2,5 километра от Фрунзенской до Новодевичьей набережной.

Сразу в двух местах затруднено движение на шоссе Энтузиастов. Первый раз нужно замедлиться на пути от МКАД до Большого Купавенского проезда, второй раз – от улицы Плеханова до Авиамоторного проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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