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Происшествия

Новости регионов: сильный ураган и град обрушились на Красноярский край

Новости регионов: сильный ураган и град обрушились на Красноярский край

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Сильный ураган и град обрушились на Красноярский край. Стихия ломала заборы, а большие деревья вырывала с корнем. Автомобили оказались разбиты, а с одного из домов сорвало крышу. В итоге задело мужчину, который находился рядом. Его сразу доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Во Владикавказе за рулем автобуса с пассажирами пытался проехать через бурный поток воды. На середине пути машину смыло в овраг. В итоге от его поступка погибла женщина, остальные, среди которых были дети, сумели выбраться. Они залезли на крышу и ждали спасателей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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