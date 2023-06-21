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"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

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Столичный трафик оценили в 2 балла утром в среду, 21 июня. Трудности у водителей возникнут на Варшавском шоссе. Затор начинается у Россошанской улицы, а заканчивается только на Днепропетровском проезде.

Кроме того, сложно въезжать в город по Волгоградскому проспекту. Затор сформировался на 4,5 километра по Новорязанскому шоссе, а после МКАД нужно будет замедлиться еще 1,5 километра до Самаркандского бульвара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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