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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Сразу в двух направлениях тормозят водители на Садовом кольце. На внешней стороне им придется постоять от Ленинского проспекта до улицы Большие Каменщики, а на внутренней – от Верхней Радищевской до Большой Якиманки.

Сохраняются проблемные участки на Ленинском проспекте. Проталкиваться сквозь дорожные работы придется от улицы Гарибальди до Ломоносовского проспекта. Эти 1,5 километра одни из самых загруженных на маршруте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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