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Город

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

Собянин рассказал о мероприятиях в столице в честь празднования Дня России

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": затор длиной два километра образовался на Волоколамском шоссе

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"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Утром в пятницу, 9 июня, загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Сложно проехать на проспекте Вернадского. Один из проблемных участков – от улицы Крупской до Университетского проспекта. Общая протяженность затора – 2,5 километра.

Трудности возникли и на Ленинском проспекте. Затор длиной 1,5 километра – от улицы Гарибальди до Ломоносовского проспекта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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