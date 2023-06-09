"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

Утром в пятницу, 9 июня, загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Сложно проехать на проспекте Вернадского. Один из проблемных участков – от улицы Крупской до Университетского проспекта. Общая протяженность затора – 2,5 километра.

Трудности возникли и на Ленинском проспекте. Затор длиной 1,5 километра – от улицы Гарибальди до Ломоносовского проспекта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.