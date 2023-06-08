"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Сложная ситуация для автомобилистов сложилась на Варшавском шоссе. До сих пор тормозит 2,5-километровый участок от Нахимовского проспекта до Нагатинской улицы.

Сразу в нескольких местах сложно проехать на Профсоюзной улице. Один из самых затрудненных участков – от Хлебобулочного проезда до улицы Крижановского. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.