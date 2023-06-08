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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Сложная ситуация для автомобилистов сложилась на Варшавском шоссе. До сих пор тормозит 2,5-километровый участок от Нахимовского проспекта до Нагатинской улицы.

Сразу в нескольких местах сложно проехать на Профсоюзной улице. Один из самых затрудненных участков – от Хлебобулочного проезда до улицы Крижановского. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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