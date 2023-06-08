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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Утром в четверг, 8 июня, загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Затор длиной три километра образовался на Волоколамском шоссе. На участке от Сходненского тупика до Полесского проезда произошло два ДТП.

Затруднение с движением сохраняется на Садовой-Каретной улице. На внешней стороне кольца тормозит участок от Олимпийского проспекта до Садово-Триумфальной улицы. Протяженность затора составляет 1,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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