Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Новости

10:30

Город

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Движение в центре столицы ограничат для проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Водители продолжают испытывать трудности на внутреннее стороне ТТК, в районе в Автозаводской улицы. Затор длиной пять километров образовался от Велозаводской улицы до улицы Вавилова.

Кроме того, затор растянулся и на Большой Черкизовской улице. Наблюдается он на 2-километровом участке – от Халтуринской до 1-й улицы Бухвостова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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