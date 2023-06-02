"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Водители продолжают испытывать трудности на внутреннее стороне ТТК, в районе в Автозаводской улицы. Затор длиной пять километров образовался от Велозаводской улицы до улицы Вавилова.

Кроме того, затор растянулся и на Большой Черкизовской улице. Наблюдается он на 2-километровом участке – от Халтуринской до 1-й улицы Бухвостова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.