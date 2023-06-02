"Утро": движение затруднено на Киевском путепроводе

Столичный трафик оценили в 4 балла утром в пятницу, 2 июня. Движение на Киевском путепроводе затруднено и на внешней, и на внутренней сторонах ТТК. Особенно выделяется проблемный 3-километровый участок от Бережковской набережной до 2-го Красногвардейского проезда.

Непросто проехать и Лефортовский тоннель. Затор длиной три километра растянулся от Госпитального переулка до шоссе Энтузиастов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.