Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Город

"Утро": движение затруднено на Киевском путепроводе

"Утро": движение затруднено на Киевском путепроводе

"Мой район. Обратная связь": жилой дом на Марксистской улице капитально отремонтируют

"Мой район. Обратная связь": Сабуровский мост достроят в столице осенью 2023 года

"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на Белозерской улице

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Движение в центре столицы ограничат для проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"

Зоологи придумали новый вид рыбалки для медведя Диксона

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Столичный трафик оценили в 4 балла утром в пятницу, 2 июня. Движение на Киевском путепроводе затруднено и на внешней, и на внутренней сторонах ТТК. Особенно выделяется проблемный 3-километровый участок от Бережковской набережной до 2-го Красногвардейского проезда.

Непросто проехать и Лефортовский тоннель. Затор длиной три километра растянулся от Госпитального переулка до шоссе Энтузиастов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван ЛозовойКристина КурумаАртем Мущенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика