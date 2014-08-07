"Утро": Температура воздуха в столице превышает климатическую норму

В четверг в Москве пасмурно и не исключены дожди с грозами. Впрочем, на температуру это пока не повлияет, и она останется заметно выше нормы. Днем около плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба. Подробности - в видеосюжете телеканала "Москва 24".