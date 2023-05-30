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Новости

10:45

Город

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 96 километров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 96 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Движение столичного транспорта восстановлено по улице Удальцова

"Мой район. Обратная связь": мастера восстановят здание на Краснопресненской набережной

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"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Движение перекрыли по улице Удальцова в Москве

В ЦОДД оценили движение в Москве в 5 баллов. Протяженность утренних заторов в столице составила 96 километров.

На востоке города сложно проехать в сторону ТТК по Рязанскому проспекту, а именно от улицы Паперника до Карачаровской эстакады. Все происходит из-за неисправного автомобиля в левом ряду сразу после съезда с эстакады. Длина затруднений – 2,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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