"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 96 километров

В ЦОДД оценили движение в Москве в 5 баллов. Протяженность утренних заторов в столице составила 96 километров.

На востоке города сложно проехать в сторону ТТК по Рязанскому проспекту, а именно от улицы Паперника до Карачаровской эстакады. Все происходит из-за неисправного автомобиля в левом ряду сразу после съезда с эстакады. Длина затруднений – 2,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.