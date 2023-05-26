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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Все еще затруднено движение на Садовом кольце в районе Большой Сухаревской площади. Постоять придется на пути от Большой Спасской улицы до улицы Гиляровского.

На Волгоградском проспекте ситуация улучшилась. Теперь затор там оценивается в три километра. Он растянулся от Есенинского бульвара до улицы Люблинская. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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