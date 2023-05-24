"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. В обоих направлениях затруднено движение на 31-м километре МКАД. Основной затор образовался на внутренней стороне от Востряковского проезда до Варшавского шоссе.

35 минут проведут водители на Волгоградском проспекте. Там образовался затор длиной пять километров, который начинается от Ташкентской улицы, а заканчивается у Люблинской улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.