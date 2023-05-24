"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Притормаживают водители на внешней стороне Садового кольца, в районе Большой Сухаревской площади. Здесь затруднения наблюдаются на 4-километровом отрезке от Верхней Сыромятнической до Краснопролетарской улицы.

Сильно ухудшилась ситуация на шоссе Энтузиастов. Теперь из-за двух аварий придется потратить 55 минут на то, чтобы преодолеть маршрут от Новогиреевской улицы до Авиамоторного проезда. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.