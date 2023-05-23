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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Затор длиной 12 километров образовался в районе 72-го километра МКАД. Начинается он от Дмитровского шоссе, а заканчивается перед Волоколамским шоссе.

По-прежнему непросто проехать на Рязанском проспекте. Сложно проехать от улицы Вострухина до Новохохловской улицы. Главные причины затруднений на маршруте – дорожные работы около станции метро "Нижегородская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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