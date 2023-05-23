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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Водители рискуют потратить час в пути на шоссе Энтузиастов. Затор длиной пять километров начинается у Терлецкого проезда, а заканчивается после Авиамоторного проезда.

На Волгоградском проспекте можно задержаться на 30 минут в заторе длиной четыре километра. Он начинается у улицы Академика Скрябина, а выехать из него можно после Люблинской улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24

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