"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Водители рискуют потратить час в пути на шоссе Энтузиастов. Затор длиной пять километров начинается у Терлецкого проезда, а заканчивается после Авиамоторного проезда.

На Волгоградском проспекте можно задержаться на 30 минут в заторе длиной четыре километра. Он начинается у улицы Академика Скрябина, а выехать из него можно после Люблинской улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24