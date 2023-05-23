"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Столичный трафик оценили в 4 балла утром во вторник, 23 мая. Сложно проехать на 33-м километре МКАД. Движение на внутренней стороне затрудняют ДТП и дорожные работы от Шипиловского проезда до улицы Поляны.

Тяжелая ситуация для автомобилистов складывается на Рязанском проспекте. 40 минут они потратят на путь от Самаркандского бульвара до Новохохловской улицы. Основные причины затруднений на данном участке – ДТП возле улицы Коновалова и дорожные работы в районе станции метро "Нижегородская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24