10:45Город
"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 98 километров
В ЦОДД оценили движение в Москве в 5 баллов. Протяженность утренних заторов в столице составила 98 километров.
Движение затруднено на внешней стороне на востоке ТТК, от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов. Там на съезде с Нижегородской эстакады движение ограничено до одной полосы, причина в проведении дорожных работ по замене металлического барьерного ограждения.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро