"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 98 километров

В ЦОДД оценили движение в Москве в 5 баллов. Протяженность утренних заторов в столице составила 98 километров.

Движение затруднено на внешней стороне на востоке ТТК, от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов. Там на съезде с Нижегородской эстакады движение ограничено до одной полосы, причина в проведении дорожных работ по замене металлического барьерного ограждения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.