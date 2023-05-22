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10:45

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"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 98 километров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 98 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

В ЦОДД оценили движение в Москве в 5 баллов. Протяженность утренних заторов в столице составила 98 километров.

Движение затруднено на внешней стороне на востоке ТТК, от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов. Там на съезде с Нижегородской эстакады движение ограничено до одной полосы, причина в проведении дорожных работ по замене металлического барьерного ограждения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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