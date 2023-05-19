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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Затор длиной четыре километра образовался на шоссе Энтузиастов. Движение от Новогиреевской улицы до Авиамоторного проезда сильно затруднено из-за трех аварий по маршруту.

Водители в данный момент вынуждены ехать со скоростью 10 километров в час на Кремлевской набережной, а именно на пути от Устьинского проезда к Большому Каменному мосту. Общая протяженность затруднений – два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24

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