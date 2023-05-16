"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов. Локальные затруднения сохраняются на севере Садового кольца. Там участники движения притормаживают на отрезке длиной шесть километров от Путейского тупика до Баррикадной улицы.

С трудом можно проехать и на проспекте Мира. Проблемный участок – от улицы Космонавтов до ТТК, там можно разогнаться до 12 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24