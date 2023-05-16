"Утро": затор образовался на Ярославском шоссе

Затор длиной шесть километров возник на Ярославском шоссе. Из-за этого водители потратят в пути еще 30 минут.

В обоих направлениях водители начинают тормозить на 28-м километре МКАД. На внешней стороне проходят дорожные работы на пути от Варшавского шоссе до Липецкой улицы. А на внутренней стороне 35 минут понадобится, чтобы преодолеть 11 километров пути от Каширского шоссе до улицы Паустовского.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24