"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Серьезный затор сохраняется на внешней стороне Садового кольца, в районе Большой Сухаревской площади. Он растянулся от Каланчевской улицы до улицы Долгоруковская. Общая протяженность затора – три километра, а средняя скорость на участке –12 километров в час.

Водители будут вынуждены задержаться на Рязанском проспекте. Затруднения зафиксированы от улицы Паперника до Новохохловской улицы. Сбросить скорость придется до 10 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.