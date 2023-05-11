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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Серьезный затор сохраняется на внешней стороне Садового кольца, в районе Большой Сухаревской площади. Он растянулся от Каланчевской улицы до улицы Долгоруковская. Общая протяженность затора – три километра, а средняя скорость на участке –12 километров в час.

Водители будут вынуждены задержаться на Рязанском проспекте. Затруднения зафиксированы от улицы Паперника до Новохохловской улицы. Сбросить скорость придется до 10 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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