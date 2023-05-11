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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Общая длина заторов составила 113 километров.

На юге столицы, на 28-м километре МКАД, затруднено движение на внешней стороне, от Варшавского шоссе до Липецкой улицы. Там в районе съезда на М-4 продолжается строительство транспортной развязки. Движение на месте проведения работ ограничено до трех полос.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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