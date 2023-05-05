Доступ к каршерингу в центре столицы ограничат до 10 мая

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"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

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Столичный трафик оценили в 1 балл утром в пятницу, 5 мая. На 26-м километре МКАД образовался затор длиной 2,5 километра. Движение на пути от Каширского шоссе до Липецкой улицы осложняется дорожными работами, из-за которых одна полоса перекрыта, а скорость ограничена до 40 километров в час.

На Тульской эстакаде также возникли сложности с движением. Водители попадут в 2-километровый затор, двигаясь от Даниловской набережной до 5-го Донского проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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