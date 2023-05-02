"Утро": движение затруднено на внешней стороне ТТК

Столичный трафик оценили в 3 балла утром во вторник, 2 мая. Притормаживают водители на внешней стороне ТТК, в районе Угрешского проезда. Движение на маршруте от Велозаводского проезда до проезда Остаповского затруднено из-за дорожных работ.

Около 30 минут рискуют потерять автомобилисты потерять на Варшавском шоссе. Затор образовался у улицы Красного маяка, а заканчивается он только через шесть километров, после Нахимовского проспекта.

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