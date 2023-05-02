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"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

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Столичный трафик оценили в 2 балла утром во вторник, 2 мая. Сложно проехать на двух участках шоссе Энтузиастов. Так, водители задержатся на 1,5 километра от МКАД до Большого Купавенского проезда. Непросто проехать и от улицы Плеханова до Авиамоторного проезда.

35 минут могут потерять автомобилисты на внутренней стороне 31-го километра МКАД. Затор здесь образовалась на пути от Каширского шоссе до улицы Павла Фитина. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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