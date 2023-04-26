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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов. На внешней стороне Садового кольца водители попадут в затор, двигаясь от Верхней Сыромятнической улицы до 1-й Тверской Ямской. Общая протяженность затора – восемь километров.

Сложно проехать и на Люблинской улице. Затор длиной три километра образовался от Кубанской улицы до Волгоградского проспекта. Одна из причин таких серьезных затруднений – ДТП. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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