"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов. На внешней стороне Садового кольца водители попадут в затор, двигаясь от Верхней Сыромятнической улицы до 1-й Тверской Ямской. Общая протяженность затора – восемь километров.

Сложно проехать и на Люблинской улице. Затор длиной три километра образовался от Кубанской улицы до Волгоградского проспекта. Одна из причин таких серьезных затруднений – ДТП. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.