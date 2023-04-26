"Утро": автомобильное движение затруднено на шоссе Энтузиастов

Столичный трафик оценили в 6 баллов утром в среду, 26 апреля. Серьезные затруднения зафиксированы на Профсоюзной улице при движении в сторону центра. Основной затор растянулся на четыре километра от улицы Обручева до улицы Дмитрия Ульянова.

Сильно ухудшилась ситуация на шоссе Энтузиастов. Теперь, чтобы проехать от Терлецкого проезда до ТТК, нужно преодолеть три аварии и потратить на весь путь 55 минут.

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