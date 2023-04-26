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"Утро": автомобильное движение затруднено на шоссе Энтузиастов

"Утро": автомобильное движение затруднено на шоссе Энтузиастов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

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"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

Москвичей предупредили об ограничениях движения на некоторых столичных улицах 25 апреля

Столичный трафик оценили в 6 баллов утром в среду, 26 апреля. Серьезные затруднения зафиксированы на Профсоюзной улице при движении в сторону центра. Основной затор растянулся на четыре километра от улицы Обручева до улицы Дмитрия Ульянова.

Сильно ухудшилась ситуация на шоссе Энтузиастов. Теперь, чтобы проехать от Терлецкого проезда до ТТК, нужно преодолеть три аварии и потратить на весь путь 55 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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