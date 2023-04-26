"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

Столичный трафик оценили в 3 балла утром 26 апреля. Затор длиной три километра образовался на внутренней стороне МКАД. Путь от Хабаровской улицы до шоссе Энтузиастов осложнен дорожными работами сразу после Щелковского шоссе

Сразу в двух местах тормозят водители на Волгоградском проспекте. Первый проблемный участок встретит автомобилистов от МКАД и закончится только через два километра после Ташкентской улицы, второй участок – от Зеленодольской улицы до МСД.

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