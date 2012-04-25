Российской молодежи нравятся стройотряды

Найти работу с налетом романтики сегодня не так уж и сложно - достаточно всего лишь записаться в студенческий стройотряд. В советские времена такие отряды были очень популярны, но после развала СССР интерес к ним резко угас.

Сегодня стать участником отряда непросто - надо не только хорошо учиться, но и быть подготовленным к физическому труду. Работу предлагают саму разную: возведение домов, дорог и мостов, уборка урожая, работа вожатыми в детских лагерях и многое другое. Наиболее престижным местом труда для современной молодежи является строительство олимпийских объектов в Сочи.