"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Едет и тормозит сразу в нескольких местах в настоящее время Профсоюзная улица. При движении в сторону центра одним из самых проблемных станет отрезок от улицы Наметкина до улицы Дмитрия Ульянова.

И не пользу водителей складывается ситуация на Шоссе Энтузиастов. Движение от Терлецкого проезда до ТТК усложняется из-за ДТП в среднем ряду перед МСД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.