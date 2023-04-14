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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Едет и тормозит сразу в нескольких местах в настоящее время Профсоюзная улица. При движении в сторону центра одним из самых проблемных станет отрезок от улицы Наметкина до улицы Дмитрия Ульянова.

И не пользу водителей складывается ситуация на Шоссе Энтузиастов. Движение от Терлецкого проезда до ТТК усложняется из-за ДТП в среднем ряду перед МСД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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