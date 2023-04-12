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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов
Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. От Бесединского до Варшавского шоссе образовался затор.
Есть риск потратить до 35 минут и на Рязанском проспекте. Движение затруднено в том числе и из-за аварии перед станцией Нижегородская. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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Программа: Утро