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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. От Бесединского до Варшавского шоссе образовался затор.

Есть риск потратить до 35 минут и на Рязанском проспекте. Движение затруднено в том числе и из-за аварии перед станцией Нижегородская. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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