"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. От Бесединского до Варшавского шоссе образовался затор.

Есть риск потратить до 35 минут и на Рязанском проспекте. Движение затруднено в том числе и из-за аварии перед станцией Нижегородская. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.