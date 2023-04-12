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"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Водители на Ярославском шоссе продолжают испытывать серьезные трудности с движением. 30 минут им понадобится, чтобы проехать от МКАД до проспекта Мира.

Волгоградский проспект не отстает по загруженности. 45 минут понадобится, чтобы преодолеть затруднения длиной пять километров от Самаркандского бульвара до Люблинской улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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