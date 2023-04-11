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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Локальные затруднения сохраняются на Садовом кольце, в районе Большой Сухаревской площади. Основной затор образовался на внешней стороне от улицы Большая Спасская до Самотечной улицы.

Тормозят водители и на Нижегородской эстакаде. Затор сформировался у железнодорожной станции Новохохловская. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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