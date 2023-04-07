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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. Притормозить придется на Сущевском Валу. Движение на ТТК затруднено в обе стороны. На отрезке от Шереметьевской до Бутырской улицы водители вынуждены сбросить скорость до 15 километров в час.

Девятикилометровый затор сформировался на Рязанском проспекте. На его преодоление автомобилистам придется потратить час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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