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"Утро": движение затруднено на шоссе Энтузиастов

"Утро": движение затруднено на шоссе Энтузиастов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов. Сильно ухудшилась ситуация с движением на шоссе Энтузиастов из-за двух аварий возле Авиамоторного проезда. 5-километровый затор, начинающийся от Новогиреевской улицы, можно преодолеть за 50 минут.

40 минут водители потеряют на 19-м километре МКАД. Движение по внутренней стороне от Бесединского шоссе до Липецкой улицы затруднено из-за ДТП. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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