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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

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Столичный трафик оценили в 5 баллов утром в пятницу, 7 апреля. На 2,5 километра образовался затор на внешней стороне ТТК, в районе Дорогомиловского моста. Начиная от Шмитовского проезда, водители будут двигаться со скоростью 12 километров в час.

На 30 минут рискуют застрять автомобилисты на Каширском шоссе. Затор длиной три километра образовался от Шипиловской улицы, а закончится он после улицы Сабуровской. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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